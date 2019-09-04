04.09.2019 10:27

Schiit Audio объявила о выходе предусилителя/усилителя для наушников/ЦАП Asgard 3 и цифро-аналогового преобразователя Bifrost 2. Конструкторы обновили схемотехнику компонентов и добавили возможность модификации и апгрейда программного обеспечения.



Новые версии радикально отличаются от предыдущих моделей; напомним, что первые устройства были выпущены в 2010 (Asgard) и 2011 (Bifrost) годах. Выходные каскады Asgard 3 работают не в классе А, как в предыдущих версиях: они выстроены с применением фирменной схемотехники Continuity, которая также реализована в моделях Lyr 3 и Aegir и позволяет усилителю выходить за пределы возможностей классического класса А. В стандартном режиме Asgard 3 выдаёт 500 мВт мощности в классе А; если потребуется больше мощности, он обеспечит до 3,5 Вт на 32-омной нагрузке на оба канала. Благодаря модульной конструкции усилитель можно оснастить модулем USB-ЦАП на базе чипа AK4490 или фирменной мультибитной схемы True Multibit DAC, превратив его в полнофункциональное моноблочное решение.



Bifrost 2 имеет вход Unison USB, который является полностью оригинальным UAC2 -совместимым интерфейсом, собранным на микроконтроллере Microchip. Устройство базируется на новейшей аппаратной платформе Autonomy, что позволяет владельцам ЦАП самостоятельно осуществлять аппаратный или программный апгрейд, без отправки электронного блока в сервисный центр. Самостоятельная замена возможна для модулей аналоговых входов, а также модуля USB. Обновить прошивку можно с помощью карты памяти microSD – слот для неё имеется на задней панели. Из других усовершенствований: 18-битная микросхема Analog Devices AD5781ARUZ, более мощный блок питания с большим трансформатором и раздельными шинами питания для разных участков схемы и пульт дистанционного управления, с помощью которого можно переключать входы, приглушать звук и инвертировать фазу сигнала.