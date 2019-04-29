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Новые инсталляционные бренды в OCS Distribution


29.04.2019 14:00

 

 

Компания OCS Distribution, хорошо известная игрокам рынка проектной дистрибьюции, начала формирование нового бизнес-направления. В ближайшее время в её ассортименте появятся мультимедиа AV-компоненты.

 

В дистрибьюторском портфеле OCS Distribution теперь присутствует профессиональное коммутационное оборудование Kramer, аудиовизуальные системы Legrand, проекционные экраны Projecta и Da-Lite, кронштейны Chief, монтажные стойки и шкафы Middle Atlantic и многое другое.

 

Инсталляционные решения ведущих мировых брендов, которые предлагает своим партнёрам новый российский дистрибьютор, предназначены для использования на промышленных предприятиях; в сфере государственного управления, образования, здравоохранения, досуга; в офисах и переговорных и т.п. Компания оказывает полный спектр услуг: от консультаций по выбору оборудования до формирования товарного предложения. Соответствующие задачи возложены на группу «Мультимедиа AV», входящую в подразделение департамента инженерных систем OCS.

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