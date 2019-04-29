29.04.2019 14:00

Компания OCS Distribution, хорошо известная игрокам рынка проектной дистрибьюции, начала формирование нового бизнес-направления. В ближайшее время в её ассортименте появятся мультимедиа AV-компоненты.

В дистрибьюторском портфеле OCS Distribution теперь присутствует профессиональное коммутационное оборудование Kramer, аудиовизуальные системы Legrand, проекционные экраны Projecta и Da-Lite, кронштейны Chief, монтажные стойки и шкафы Middle Atlantic и многое другое.