Домашняя техника Новые интерьерные телевизоры Samsung на CES 2019

21.12.2018 17:30 На выставке потребительной электроники CES 2019, которая пройдёт в американском Лас-Вегасе в начале января будущего года компания Samsung Electronics покажет новые модели телевизоров The Frame и Serif TV с качеством изображения QLED и smart-функциями. Телевизоры модели The Frame нового поколения 2019 оснащены датчиками, которые определяют уровень освещённости в помещении и автоматически изменяют настройки для оптимальной яркости изображения. Использование QLED-экранов позволило Samsung добиться более глубокого контраста, насыщенного чёрного цвета и стопроцентного цветового объёма. В выключенном состоянии телевизор выглядит как висящая на стене картина или фотография – благодаря специальному режиму на его экран выводится изображение того или иного произведения искусства; на сегодняшний день количество доступных вариантов превышает тысячу. Модели The Frame поддерживают Bixby и голосовое управление на базе искусственного интеллекта. Samsung Serif TV – телевизор, разработанный компанией в сотрудничестве с дизайнерами братьями Буруллек (Ronan & Erwan Bouroullec). Модель удостоена многочисленных престижных наград в области промышленного дизайна. Одна из интересных функций новинки – режим Ambient, при активации которого устройство становится почти невидимым, «маскируясь» под фактуру и цвет стен. Если это не требуется, на экране могут отображаться текущее время, погода или какое-нибудь фото. В 2019 году телевизоры Serif TV появятся в специализированных магазинах электроники; раньше приобрести их можно было только в интерьерных и мебельных салонах. Вернуться к списку новостей