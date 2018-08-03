03.08.2018 10:00

Две новые серии телевизоров от Sony – это 4K HDR-модели AF9 на базе OLED-технологий и жидкокристаллические ZF9. Качество изображения, которое они обеспечивают, не уступает мониторам профессионального уровня в продакшн-студиях.

Модели AF9 и ZF9 оснащены процессорами обработки изображения нового поколения X1 Ultimate. Используя технологию Sony Object-based Super Resolution, такой процессор способен выполнять интеллектуальный поиск и анализ каждого предмета в кадре, обеспечивая исключительную точность и детализацию. Специальный режим калибровки изображения Netflix Calibrated Mode достоверно передаёт картинку с тем же качеством, что и в телестудии.

Флагманский телевизор AF9 (диагональ экрана 65 и 55 дюймов) имеет лучшее в серии качество звука, с его 3.2-канальной аудио системой и режимом центрального динамика TV Center Speaker Mode. Три силовых привода и два динамика низких частот, направленных в стороны, создают насыщенное звуковое поле, которые значительно улучшает восприятие.