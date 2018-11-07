Представленные Peerless-AV решения ориентированы на корпоративный сектор и образовательные учреждения. Дисплеи Samsung весьма востребованы в этих отраслях, однако, по данным Peerless-AV, их использование затруднено в тех случаях, когда помещение для установки небольшое.

Настенное крепление и мобильная стойка позволяют установить дисплей вертикально или горизонтально и при необходимости в любой момент изменить его положение. Отрицательный угол наклона 4,5 градуса обеспечивает удобство при письме. Конструкция крепления и стойки надёжно защищает соединительные кабели: даже при повороте дисплея вероятность их повреждения исключена. Мобильная стойка SR560-FLIP легко и быстро собирается; 4-дюймовые колёса обеспечивают высокую маневренность и позволяют перемещать стойку из одного помещения в другое. Стойка и настенное крепление окрашены в белый цвет.