«Главная» в паре колонка имеет два встроенных усилителя мощностью 60 Вт. Разъёмы для подключения: стерео RCA и 3,5-мм аналоговый входы, стерео RCA фоно вход и цифровой коаксиальный вход. Беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth (aptX). Цвет корпуса – белый или чёрный.