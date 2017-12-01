Новые напольники Tangent
Компания Tangent выпустила акустическую систему X6 BT; новинка дополнила модельный ряд Spectrum.
Активные беспроводные громкоговорители (конфигурация Master/Slave) оснащаются 25-мм мягкокупольным твитером и парой СЧ/НЧ-драйверов диаметром 130 мм. АЧХ системы – 50 Гц – 20 кГц, чувствительность 90 дБ.
«Главная» в паре колонка имеет два встроенных усилителя мощностью 60 Вт. Разъёмы для подключения: стерео RCA и 3,5-мм аналоговый входы, стерео RCA фоно вход и цифровой коаксиальный вход. Беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth (aptX). Цвет корпуса – белый или чёрный.
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