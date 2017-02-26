Новые объективы Sony: впечатляющий боке и выразительные портреты

26.02.2017 11:27 Sony представила два новых объектива. SEL100F28GM – это FE 100 мм F2.8 объектив STF GM OSS из флагманской серии G Master. Он порадует поклонников марки потрясающим эффектом боке, который достигается благодаря STF-конструкции (Smooth Trans Focus). Второй, SEL85F18 – компактный и лёгкий объектив, предназначенный для портретной съёмки. Мягкий и плавный эффект боке придаёт изображению дополнительную глубину и позволяет выделить объект на фоне красиво расфокусированных элементов. Ещё одно достоинство полнокадрового SEL100F28GM в исключительном уровне разрешения. Система прецизионного бесшумного прямого SSM-привода (Super Sonic Motor) обеспечивает быструю и точную работу автофокуса. Возможность съёмки крупных планов с увеличением до 0,25x достигается благодаря встроенному кольцу переключения в режим макросъемки. Новый 100 мм объектив будет особенно эффективен в руках фотографа, который снимает портреты, природу, свадьбы и т.п. Новый 85 мм SEL85F18 – универсальное решение для фотографа любого уровня. Даже при отсутствии большого опыта портретной съёмки он позволяет снимать выразительные портреты с чрезвычайно высоким уровнем резкости и мягким расфокусированным фоном. Связанные новости: Фотокамера Sony α6500 с расширенным функционалом - 05.11.2016 12:00 Флагманская фотокамера Sony ɑ99 II - 30.10.2016 12:00 Экшн-камера Sony FDR-X3000R - 22.10.2016 12:00 Вернуться к списку новостей