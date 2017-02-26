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Новые объективы Sony: впечатляющий боке и выразительные портреты


26.02.2017 11:27

 

 

Sony представила два новых объектива. SEL100F28GM – это FE 100 мм F2.8 объектив STF GM OSS из флагманской серии G Master. Он порадует поклонников марки потрясающим эффектом боке, который достигается благодаря STF-конструкции (Smooth Trans Focus). Второй, SEL85F18 – компактный и лёгкий объектив, предназначенный для портретной съёмки.

 

Мягкий и плавный эффект боке придаёт изображению дополнительную глубину и позволяет выделить объект на фоне красиво расфокусированных  элементов. Ещё одно достоинство полнокадрового SEL100F28GM в исключительном уровне разрешения. Система прецизионного бесшумного прямого SSM-привода (Super Sonic Motor) обеспечивает быструю и точную работу автофокуса. Возможность съёмки крупных планов с увеличением до 0,25x достигается благодаря встроенному кольцу переключения в режим макросъемки. Новый 100 мм объектив будет особенно эффективен в руках фотографа, который снимает портреты, природу, свадьбы и т.п. 

 

Новый 85 мм SEL85F18 – универсальное решение для фотографа любого уровня. Даже при отсутствии большого опыта портретной съёмки он позволяет снимать выразительные портреты с чрезвычайно высоким уровнем резкости и мягким расфокусированным фоном.

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