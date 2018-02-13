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Новые поглощения: NEC покупает S[quadrat]


13.02.2018 15:30

 

 

Компания NEC Display Solutions объявила о приобретении S[quadrat], поставщика светодиодных систем из Германии, в связи с планами по расширению своего присутствия на рыке LED дисплеев, применяемых как в помещениях, так и на открытых площадках.

 

Сделка позволит NEC укрепить свои позиции, лучше изучить потребности заказчиков и возможности индустрии. Дальнейшее развитие светодиодного направления приведёт к созданию более совершенных решений и возможности NEC оказывать клиентам полный спектр услуг. 

 

Рыночный спрос на большие цифровые поверхности быстро растёт, включая все основные технологии отображения – LFD видеостены, лазерные проекции и светодиодные стены для общественных мероприятий, проводимых на очень больших площадках, и пр. Наблюдается рост потребности в широкоэкранных вывесках, информационно-развлекательных системах со стороны таких отраслей промышленности, как транспорт, розничная торговля  и пр. NEC становится единственным источником поставок всех категорий продуктов, предоставляя клиентам уникальный по своему охвату выбор. 

 

Продукция немецкой компании S [quadrat] имеет хорошую репутацию, сочетая в себе высокую операционную безопасность и новаторские наборы функций, высокое качество компонентов и инновационный дизайн. 

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