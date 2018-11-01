ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Новые профессиональные 4K Ultra HD проекторы Optoma


01.11.2018 17:56

 

 

Компания Optoma объявила о выходе двух новых моделей профессиональных инсталляционных проекторов высокой яркости с полноценным разрешением 4K UHD. Новинки, Optoma 4K550 и Optoma 4K550ST, имеют яркость 5000 и 4500 люмен. 

 

В дополнение к разрешению 4K UHD, обе модели обладают HDR совместимостью, в частности, с открытым стандартом HDR10. Благодаря разрешению, в четыре раза превышающему 1080p, и реалистичной цветопередаче новые проекторы обеспечивают максимальную четкость при отображении текста и графики. 

 

Новинки разработаны специально для корпоративного сектора, конференц-залов и симуляторов, а также для работы с CAD и архитектурными чертежами, где требуется высокая яркость и детализация. Модель 4K550 оснащена объективом с оптическим зумом 1.6x. Короткофокусный объектив модели 4K550ST обеспечивает высокое качество изображения с расстояния от полуметра. Оба проектора обладают вертикальным оптическим сдвигом объектива для быстрой и точной установки. Простоту интеграции и управления по отраслевым стандартам, включая системы Crestron, IP Link, AMX и PJ-Link, обеспечивают RS-232C и LAN совместимость.

Связанные новости:
 Optoma UHL55: кино на завтрак - 23.10.2018 09:30
 Карманный проектор с аккумулятором Optoma LV130  - 19.10.2018 08:00
 Ультрапортативный светодиодный проектор Optoma ML1050ST+  - 04.10.2018 07:00
 Ультракороткофокусный проектор Optoma HZ45UST - 11.09.2018 11:30
 Домашний Full HD проектор Optoma HD27LV - 27.06.2018 08:00
 Домашний проектор Optoma HD29 Darbee - 20.04.2018 16:45
 Optoma UHD65: «дивный новый мир» 4K - 24.10.2017 16:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007