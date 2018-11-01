В дополнение к разрешению 4K UHD, обе модели обладают HDR совместимостью, в частности, с открытым стандартом HDR10. Благодаря разрешению, в четыре раза превышающему 1080p, и реалистичной цветопередаче новые проекторы обеспечивают максимальную четкость при отображении текста и графики.

Новинки разработаны специально для корпоративного сектора, конференц-залов и симуляторов, а также для работы с CAD и архитектурными чертежами, где требуется высокая яркость и детализация. Модель 4K550 оснащена объективом с оптическим зумом 1.6x. Короткофокусный объектив модели 4K550ST обеспечивает высокое качество изображения с расстояния от полуметра. Оба проектора обладают вертикальным оптическим сдвигом объектива для быстрой и точной установки. Простоту интеграции и управления по отраслевым стандартам, включая системы Crestron, IP Link, AMX и PJ-Link, обеспечивают RS-232C и LAN совместимость.