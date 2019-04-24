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Новые сенсорные панели RTI


24.04.2019 07:00

 

 

RTI начинает продажи новых настольных и встраиваемых в стену сенсорных панелей – первой в ассортименте компании 8-дюймовой KA8 и самой большой на сегодня KA11.

 

Обе модели оснащены широкоэкранными ЖК-дисплеями со встроенными ёмкостными сенсорными экранами, особенно быстро реагирующими на прикосновения. Предусмотрена возможность установки панелей как горизонтальном, так и вертикальном положении. KA11 (диагональ 11,6 дюйма) имеет разрешение Full HD (1920 x 1080) и самый большой на сегодняшний день сенсорный дисплей из всех моделей, выпускаемых RTI, а KA8 – первая 8-дюймовая сенсорная панель RTI с разрешением WXGA (1280 x 800).

 

Обе модели выпускаются с белой или чёрной рамкой. Для встраивания в стену используется стандартная двойная электрическая коробка. Панели также можно монтировать на конференц-столах; для этого предусмотрено специальное крепление. Встроенный Ethernet с PoE и двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивают передачу видео с IP-камер безопасности, улучшенную двустороннюю связь и возможность удалённого обновления прошивки.

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