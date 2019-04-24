24.04.2019 07:00

RTI начинает продажи новых настольных и встраиваемых в стену сенсорных панелей – первой в ассортименте компании 8-дюймовой KA8 и самой большой на сегодня KA11.

Обе модели оснащены широкоэкранными ЖК-дисплеями со встроенными ёмкостными сенсорными экранами, особенно быстро реагирующими на прикосновения. Предусмотрена возможность установки панелей как горизонтальном, так и вертикальном положении. KA11 (диагональ 11,6 дюйма) имеет разрешение Full HD (1920 x 1080) и самый большой на сегодняшний день сенсорный дисплей из всех моделей, выпускаемых RTI, а KA8 – первая 8-дюймовая сенсорная панель RTI с разрешением WXGA (1280 x 800).