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Новые «ушки» Pioneer линейки Style c поддержкой Hi-Res-форматов


04.02.2017 12:00

 

 

Двумя моделями пополнилась линейка Style компании Pioneer & Onkyo Europe: SE-MS5T и беспроводные с интерфейсом Bluetooth SE-MS7BT. Обе модели способны воспроизводить с высоким качеством музыку в Hi-Res-форматах, оформлены в стиле «ретро», имеют полноразмерную охватывающую конструкцию и рассчитаны на комфортное использование в течение длительного времени.

Модель SE-MS7BT поддерживает кодеки aptX HDTM от Qualcomm® и AAC*2, которые обеспечивают высокое качество звучания при беспроводной передаче. Встроенный чип  NFC*3 облегчает сопряжение по Bluetooth® — надо лишь приложить мобильное устройство к наушникам*4. Обе модели построены на крупных драйверах диаметром 40 мм, способным передать все качественные преимущества Hi-Res-записей, а охватывающие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном использовании.

Проводная модель SE-MS5T оснащена однокнопочным пультом с микрофоном на кабеле для ответа на звонки и управления воспроизведением. У модели SE-MS7BT органы управления встроены в наушники, она также комплектуется съёмным кабелем для прослушивания музыки в формате Hi-Res, которая не может передаваться по Bluetooth®, а также для использования наушников в случае разряда аккумулятора. Модель SE-MS7BT выпускается в трёх вариантах оформления (чёрный, серебристый, коричневый), а SE-MS5T — в четырёх (чёрный, серебристый, коричневый и красный).

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