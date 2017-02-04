Новые «ушки» Pioneer линейки Style c поддержкой Hi-Res-форматов

04.02.2017 12:00 Двумя моделями пополнилась линейка Style компании Pioneer & Onkyo Europe: SE-MS5T и беспроводные с интерфейсом Bluetooth SE-MS7BT. Обе модели способны воспроизводить с высоким качеством музыку в Hi-Res-форматах, оформлены в стиле «ретро», имеют полноразмерную охватывающую конструкцию и рассчитаны на комфортное использование в течение длительного времени.



Модель SE-MS7BT поддерживает кодеки aptX HDTM от Qualcomm® и AAC*2, которые обеспечивают высокое качество звучания при беспроводной передаче. Встроенный чип NFC*3 облегчает сопряжение по Bluetooth® — надо лишь приложить мобильное устройство к наушникам*4. Обе модели построены на крупных драйверах диаметром 40 мм, способным передать все качественные преимущества Hi-Res-записей, а охватывающие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном использовании.



Проводная модель SE-MS5T оснащена однокнопочным пультом с микрофоном на кабеле для ответа на звонки и управления воспроизведением. У модели SE-MS7BT органы управления встроены в наушники, она также комплектуется съёмным кабелем для прослушивания музыки в формате Hi-Res, которая не может передаваться по Bluetooth®, а также для использования наушников в случае разряда аккумулятора. Модель SE-MS7BT выпускается в трёх вариантах оформления (чёрный, серебристый, коричневый), а SE-MS5T — в четырёх (чёрный, серебристый, коричневый и красный). Связанные новости: Беспроводная гарнитура Pioneer SE-MJ553BT - 05.10.2016 17:00 Наушники для ди-джеев Pioneer HDJ-700 - 10.11.2015 10:00 Три модели наушников Pioneer - 04.10.2015 17:00 Компактные наушники Pioneer SE E511 - 23.12.2014 17:00 Вернуться к списку новостей