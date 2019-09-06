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Новые усилитель и CD-проигрыватель от Denon


06.09.2019 07:00

 

 

Компания Denon объявила о выпуске двух новых Hi-Fi компонентов: интегрального стереоусилителя PMA-600NE со встроенным Bluetooth и CD-проигрывателя DCD-600NE. В России новинки появятся в салонах авторизованных партнёров Denon в октябре 2019 года.

 

Интегральный усилитель PMA-600NE разработан с использованием фирменной технологии усиления мощности Advanced High Current (AHC), обеспечивающей мощность 70 Вт на канал (4 Ом). ЦАП усилителя поддерживает файлы до 24-бит / 192 кГц. Основной силовой трансформатор имеет выводы вторичной обмотки для отдельного питания аудио и цепей управления, минимизируя шумы и наводки внутри усилителя. Использование аналогового режима (Analog Mode) полностью отключает все цифровые цепи и приемник Bluetooth. PMA-600NE имеет пять аналоговых входов, в том числе вход для подключения проигрывателя виниловых дисков, беспроводной интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств, два оптических и коаксиальный цифровые входы.

 

Проигрыватель CD-дисков DCD-600NE поддерживает форматы CD, CD-R / RW, MP3 и WMA. Его электронная схема спроектирована таким образом, чтобы путь сигнала был максимально коротким. Благодаря многослойным платам и коротким цепям снижаются помехи между левым и правым каналами и сводятся к минимуму наводки от других блоков. Устройство оснащено фирменной технологией обработки звука AL32 Processing, обеспечивающей наилучшее звучание CD-дисков: данные с частотой дискретизации 44.1 КГц подвергаются 16-кратной передискретизации для получения более гладкой формы звуковой волны. Режим Pure Direct отключает передний дисплей и цифровые блоки обработки звука; звук передается непосредственно на усилитель.

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