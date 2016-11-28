28.11.2016 10:00

Миниатюрные наушники-вкладыши Klipsch X12i являются одними из самых легких в своем классе и очень комфортны при длительном ношении.



Особенность данной модели заключается в микро-дизайне ее трубчатого шасси, которое выполнено из фрезерованного алюминия и имеет диаметр не более 6 мм. При этом вес наушников не превышает 15 г.



Модель комплектуется широкополосным балансным арматурным драйвером KG-926 в миниатюрном форм-факторе. Этот балансный излучатель напоминает своим звучанием классические ламповые усилители с их непревзойденным басом и реалистичностью. Наушники имеют частотный диапазон 5 Гц – 19 кГц, чувствительность (1 мВ) 110 дБ и сопротивление (1 кГц) 50 Ом.



Klipsch X12i оснащены утолщенным несъемным кабелем с 3-кнопочным пультом ДУ, а в комплекте поставляются набор овальных насадок, чехол для хранения и клипса. Мягкие, эластичные ушные насадки овальной формы соответствуют профилю ушного канала и обеспечивают длительное комфортное ношение и отличную шумоизоляцию.