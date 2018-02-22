Новые возможности систем управления RTI
Производитель систем автоматизации RTI объявил о приобретении у компании Miravue разработанного ею решения, позволяющего передавать видео сигнал через IP cети.
Продукт носит название создавшей её компании, Miravue. В ассортименте RTI он будет представлен как «система передачи видео по IP RTI Miravue VIP-1».
VIP-1 представляет собой мощное расширяемое решение, позволяющее транслировать видео сигнал высокого разрешения посредством Ethernet, коаксиальных кабелей и через беспроводные сети. Устройство действует как трансмиттер, ресивер, сетевой коммутатор и беспроводная точка доступа и призвано сократить инсталляционные затраты путём сокращения количества необходимых для передачи сигнала кабелей и времени, требующегося на проведение соответствующих работ. При использовании решения вместе с XP процессором RTI, VIP-1 обеспечивает ИК-управление сопряжёнными устройствами и RS-232 управление, давая пользователю возможность использовать для управления любой интерфейс RTI.
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