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Новые возможности систем управления RTI


22.02.2018 15:45

 

 

Производитель систем автоматизации RTI объявил о приобретении у компании Miravue разработанного ею решения, позволяющего передавать видео сигнал через IP cети.

 

Продукт носит название создавшей её компании, Miravue. В ассортименте RTI он будет представлен как «система передачи видео по IP RTI Miravue VIP-1». 

 

VIP-1 представляет собой мощное расширяемое решение, позволяющее транслировать видео сигнал высокого разрешения посредством Ethernet, коаксиальных кабелей и через беспроводные сети. Устройство действует как трансмиттер, ресивер, сетевой коммутатор и беспроводная точка доступа и призвано сократить инсталляционные затраты путём сокращения количества необходимых для передачи сигнала кабелей и времени, требующегося на проведение соответствующих работ. При использовании решения вместе с XP процессором RTI, VIP-1 обеспечивает ИК-управление сопряжёнными устройствами и RS-232 управление, давая пользователю возможность использовать для управления любой интерфейс RTI.

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