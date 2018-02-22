Новые возможности систем управления RTI

22.02.2018 15:45 Производитель систем автоматизации RTI объявил о приобретении у компании Miravue разработанного ею решения, позволяющего передавать видео сигнал через IP cети. Продукт носит название создавшей её компании, Miravue. В ассортименте RTI он будет представлен как «система передачи видео по IP RTI Miravue VIP-1». VIP-1 представляет собой мощное расширяемое решение, позволяющее транслировать видео сигнал высокого разрешения посредством Ethernet, коаксиальных кабелей и через беспроводные сети. Устройство действует как трансмиттер, ресивер, сетевой коммутатор и беспроводная точка доступа и призвано сократить инсталляционные затраты путём сокращения количества необходимых для передачи сигнала кабелей и времени, требующегося на проведение соответствующих работ. При использовании решения вместе с XP процессором RTI, VIP-1 обеспечивает ИК-управление сопряжёнными устройствами и RS-232 управление, давая пользователю возможность использовать для управления любой интерфейс RTI. Связанные новости: Удалённое управление с RTiQ - 09.02.2018 16:20 Слияния и поглощения: итоги 2017 года - 29.12.2017 16:09 Simple Distribution приглашает поучиться - 07.03.2017 15:21 Управление RTI для усилителя Lingdorf TDAI-2170 - 31.01.2017 12:00 Вернуться к списку новостей