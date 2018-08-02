02.08.2018 11:45

Компания Ortofon выпустила две новые модели MM-звукоснимателей. Ortofon 510 Mk II и 520 Mk II созданы на базе популярных моделей прошлых лет.

Конструкторы сохранили классический дизайн корпусов из ABS; благодаря этому картриджи полностью совместимы как с новыми, так и ретро-моделями проигрывателей виниловых дисков, в том числе тех, которые выпускались в СССР.

Магнитная система звукоснимателей Ortofon 510 Mk II и 520 Mk II разработана с использованием методов компьютерного моделирования. Это позволило снизить её массу при сохранении высокой эффективности, а также, в сочетании с прецизионной заточкой иглы, обеспечило сбалансированное звучание, широкий диапазон воспроизводимых частот и трёхмерный стерео образ.