Новые звукосниматели Ortofon
Компания Ortofon выпустила две новые модели MM-звукоснимателей. Ortofon 510 Mk II и 520 Mk II созданы на базе популярных моделей прошлых лет.
Конструкторы сохранили классический дизайн корпусов из ABS; благодаря этому картриджи полностью совместимы как с новыми, так и ретро-моделями проигрывателей виниловых дисков, в том числе тех, которые выпускались в СССР.
Магнитная система звукоснимателей Ortofon 510 Mk II и 520 Mk II разработана с использованием методов компьютерного моделирования. Это позволило снизить её массу при сохранении высокой эффективности, а также, в сочетании с прецизионной заточкой иглы, обеспечило сбалансированное звучание, широкий диапазон воспроизводимых частот и трёхмерный стерео образ.
В картриджах 510 Mk II и 520 Mk II используются разделённые полюсные наконечники, благодаря чему удалось выровнять характеристику на высоких частотах. Обе новинки оснащаются иглами с эллиптической заточкой; звукосниматель 520 Mk II имеет цельный алмазный наконечники иглы Nude. Ortofon 510 Mk II и 520 Mk II выпущены ограниченным тиражом и продаются по цене 3000 рублей и 9000 рублей соответственно.
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