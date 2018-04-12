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Новый акустический бренд от со-основателя Martin Logan


12.04.2018 13:00

 

 

Гейл Сандрес (Gayle Sanders), известный конструктор акустических систем и один из создателей бренда Martin Logan, объявил о том, что он открыл новую компанию по производству акустических систем под названием Gayle Sanders Eikon.

 

Первую модель, которая будет выпускаться под этой торговой маркой, цифровой активный громкоговоритель Image1, смогут увидеть посетители выставки AXPONA (Audio Expo North America), которая откроется в американском Шомбурге (штат Иллинойс) завтра, 13 апреля.

 

Новинка заявлена как «система с инновационной технологией, предусматривающей прямую связь между усилителем и драйверы с исключительно низким уровнем искажений». «Сердце» системы – DSP-процессор/предусилитель Eikontrol с широкими возможностями акустической коррекции, управляемый с помощью смартфона или ПК.  

 

Громкоговоритель выпускается в чёрном лакированном корпусе, позднее появятся другие варианты отделки. Стоимость системы в США составляет 24 500 долларов.

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