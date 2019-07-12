12.07.2019 10:25

Компания Simgot анонсировала выход нового Bluetooth-адаптера ATP0. Этот аксессуар может превратить любую модель из линейки внутриканальных наушников Simgot в беспроводную. В России он появится в продаже в конце июля 2019 года.



ATP0 представляет собой провод, на каждом из концов которого установлены EM-коннекторы для подключения наушников. Bluetooth 4.1 обеспечивает быстрое сопряжение и бесперебойную работу; радиус действия – до 10 метров. Аккумулятор, расположенный ближе к одному концу провода, обеспечивает работу без подзарядки в течение 9 часов. Ближе к другому концу провода находится пульт с микрофоном; он позволяет управлять воспроизведением и звонками.



Есть в ассортименте Simgot и беспроводные (true-wireless) наушники, не требующие использования адаптера. В их числе – новая модель MTW5. Внутриканальные наушники с динамическим драйвером, Bluetooth-чипом 5.0 и FPC-антенной, обеспечивающей высокое качество и стабильность сигнала, имеют полностью беспроводную конструкции и впечатляющую звукоизоляцию. Мощности аккумулятора MTW5 хватает на три с половиной часа беспрерывного использования; защитный футляр позволяет полностью зарядить наушники три раза. Для управления на фронтальной части каждого наушника есть кнопка, разовое нажатие которой позволяет ответить на звонок или включить/выключить музыку, двойное – увеличить или уменьшить громкость звучания.