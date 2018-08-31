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Новый бренд – Theory Audio Design


31.08.2018 15:00

 

 

Основатель и владелец компании Pro Audio Technology (США) Пол Хейлз (Paul Hales) представит на выставке CEDIA Expo 2018 свой новый бренд Theory Audio Design. Под этой торговой маркой будут выпускаться акустические системы и контроллеры-усилители.

 

Пока заявлены три модели колонок, встраиваемых в стену, и четыре «тонких» настенных громкоговорителя, оснащённых двойными НЧ-динамиками диаметром 5, 6 и 8 дюймов. Кроме  того, буду выпускаться два сабвуфера, 12- и 15-дюймовый, а также три модели саундбаров, предназначенных для использования с плоскопанельными телевизорами с диагональю 65, 75 и 85 дюймов.

 

Две модели процессоров, выпускаемых под брендом Theory Audio Design – это восьмиканальный ALC-1508B и девятиканальный ALC-1809B. В них объединены функциональность многоканального DSP-процессора (80 программируемых параметрических EQ-фильтров, по 10 на канал) и кинотеатрального усилителя (300 Вт/канал для сабвуферов, 100 Вт/канал для широкополосных акустических систем). Поддерживаемые конфигурации: ALC-1508B – 5.1, 5.2 и 7.1, ALC-1809B – 5.3, 7.2 и 5.2.2 Dolby Atmos. Из прочих высокотехнологичных «фишек» – регулировка коэффициента усиления, задержка до 75 мкс/канал для системной оптимизации и калибровки; более 160 IIR-фильтров, 8 FIR-фильтров, матричный микшер 8x8, вход для микрофона, стерео и mono-sum входы, регулировка нижних и верхних частот и многое другое.

 

Предполагается, что продажи начнутся в первом квартале 2019 года; а в течение года ассортимент Theory Audio Design пополнится новыми моделями.

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