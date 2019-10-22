Новый ЦАП в серии tubeLine от Vincent

22.10.2019 11:50

DAC-7 – новый цифро-аналоговый преобразователь, который пополнил серию устройств tubeLine, выпускаемую немецкой компанией Vincent. DAC-7 комплектуется пультом дистанционного управления и доступен в двух цветах – чёрном или серебристом.

Источники цифрового сигнала подключаются через два оптических и два коаксиальных входа, предусмотрены также USB и AES/EBU входы. USB-вход принимает сигналы вплоть до DSD256/PCM (32bit/384kHz), а другие порты ограничены DSD64/PCM (24bit/192khz). Сигналы декодируются модулем AKM AK4490. Сигнал с ЦП выводится полностью симметрично и таким же образом обрабатывается в аналоговой секции. В каждом канале используются независимая схема фильтра и буфер.

Источником питания служит тороидальный трансформатор с двойной обмоткой: одна питает аналоговую секцию, другая – цифровую. Это обеспечивает чистоту питания, устраняет помехи и улучшает динамику. Для стабилизации напряжения применяется кенотрон 6Z4.

Конвертер оборудован ламповым выходным каскадом. Две лампы 12AU7 работают непосредственно в сигнальном тракте, делая звук более естественным. При необходимости ламповый выходной каскад может быть переключён на выходной каскад FET – для этого достаточно нажать кнопку, расположенную на передней панели устройства.