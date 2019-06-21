ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Новый цвет Campfire Polaris


21.06.2019 12:50

 

 

Насыщенный синий цвет становится всё более популярным трендом в аудиоиндустрии. Bose, KEF, B & O, Fostex, синий звукосниматель от Ortofon… Вот и американская компания Campfire Audio анонсировала выход обновлённой версии внутриканальных наушников Polaris в насыщенном лазурном цвете (Cerulean).

 

В наушниках установлен усовершенствованный арматурный излучатель с фирменной акустической камерой (T.A.E.C.) и новый 9,2-миллиметровый динамический драйвер; использована технология Polarity Tuned Chamber. В звучании появился чёткий текстурный бас, на средних и высоких частотах добавилось прозрачности и детальности; в целом звуковая сцена стала более широкой и объёмной.

 

Корпус наушников Polaris версии 2019 года выполнен из анодированного алюминия. В комплект поставки входит усовершенствованный кабель Smoky Jacket из Litz-проводника с MMCX-коннекторами, изготовленными на заказ специально для Campfire Audio, а также 11 пар амбушюр из разных материалов и дорожный чехол из кожи премиум-класса.

Связанные новости:
 Галактика Ortofon - 24.05.2019 12:00
 Campfire Audio: совершенство звука - 28.12.2018 12:20
 B & O цвета глубокой ночи - 10.12.2018 08:00
 Новая беспроводная аудиосистема KEF LSX - 02.11.2018 11:13
 Динамические наушники Atlas от Campfire Audio - 10.07.2018 10:00
 Упоительно-синий Fostex - 01.06.2018 14:00
 Закрытые наушники Cascade от Campfire - 14.02.2018 13:50
 Campfire Audio: наушники из США - 20.06.2017 10:59
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007