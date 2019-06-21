21.06.2019 12:50

Насыщенный синий цвет становится всё более популярным трендом в аудиоиндустрии. Bose, KEF, B & O, Fostex, синий звукосниматель от Ortofon… Вот и американская компания Campfire Audio анонсировала выход обновлённой версии внутриканальных наушников Polaris в насыщенном лазурном цвете (Cerulean).



В наушниках установлен усовершенствованный арматурный излучатель с фирменной акустической камерой (T.A.E.C.) и новый 9,2-миллиметровый динамический драйвер; использована технология Polarity Tuned Chamber. В звучании появился чёткий текстурный бас, на средних и высоких частотах добавилось прозрачности и детальности; в целом звуковая сцена стала более широкой и объёмной.



Корпус наушников Polaris версии 2019 года выполнен из анодированного алюминия. В комплект поставки входит усовершенствованный кабель Smoky Jacket из Litz-проводника с MMCX-коннекторами, изготовленными на заказ специально для Campfire Audio, а также 11 пар амбушюр из разных материалов и дорожный чехол из кожи премиум-класса.