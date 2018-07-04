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Новый дистрибьютор Ultrasone в России


04.07.2018 15:30

 

 

Компания Ultrasone была основана в Германии в 1991 году и специализируется на выпуске высококлассных наушников. Продукция Ultrasone высоко оценена специалистами и была неоднократно удостоена престижных наград, учреждённых авторитетными аудио изданиями.

 

Производственный комплекс Ultrasone расположен в Виленбахе, Германия; часть продукции изготавливается на Тайване. В ассортименте – самые разнообразные модели наушников, от внутриканальных до беспроводных, как для профессионалов, так и для рядовых потребителей: High End серия Signature, базовая серия Performance, наушники, разработанные специально для работы за диджейским пультом (серия DJ)… Одна из собственных технологий, Ultrasone – S-Logic, благодаря которой звучание наушников приближено к акустическим системам высокого класса. Драйверы наушников не направлены непосредственно на ушной канал, они используют естественные отражения, что обеспечивает слушателю широкую звуковую сцену.

 

С недавнего времени дистрибьютором продукции немецкого производителя в России является компания Overton.

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