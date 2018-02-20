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Новый элемент в таблице Periodic Audio


20.02.2018 11:50

 

 

Компания Periodic Audio из США представила новый усилитель для наушников Nickel. Ориентировочная розничная цена новинки на внутреннем рынке составляет 300 долларов.

 

Nickel – супер компактное устройство, его габариты – 5 х 3,2 х 1,3 см, вес – 14 г. Однако при всей своей миниатюрности усилитель обладает большой мощностью и способен работать с самыми разными моделями наушников. 

 

Включать или выключать усилитель не нужно: он «просыпается» автоматически, как только происходит подключение. Светодиодные индикаторы обозначают степень зарядки элемента питания, меняя цвет с зелёного на жёлтый или красный. При подключении к смартфону заряд батареи не расходуется. 

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