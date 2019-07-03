03.07.2019 08:00

Компания Audio-Technica представила новую флагманскую модель полноразмерных наушников ATH-ANC900BT. Новый «представитель» серии QuietPoint – складные беспроводные наушники с функцией гибридного шумоподавления, а также функцией Hear Through.



ATH-ANC900BT оснащаются 40-миллиметровыми драйверами с покрытием из алмазоподобного углерода. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 часов непрерывной работы. Предусмотрены два варианта подключения: беспроводное – по Bluetooth 5.0 – и проводное (отсоединяемый кабель длиной 1,2 м входит в комплект поставки). Функция Hear Through позволяет при необходимости слышать собеседника или важное объявление, не снимая наушники. Управление ATH-ANC900BT (воспроизведение, звонки, шумоподавление и Hear Through, изменение громкости) осуществляется с помощью сенсорных панелях на чашках.



Ещё одна новость от Audio-Technica – полноразмерные Bluetooth-наушники с системой активного шумоподавления ATH-ANC700BT в новом цвете. Четыре микрофона и многоканальная система обратной связи эффективно подавляют окружающие шумы в широком диапазоне частот. Наушники воспроизводят аудио в высоком разрешении и обеспечивают беспроводное прослушивание (с включённой функцией шумоподавления) в течение 25 часов. Теперь наушники выпускаются в корпусе чёрного и серого цветов.