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Новый флагман Audiovector: напольная акустика QR5


23.07.2019 14:30

 

 

Новый флагман серии акустических систем QR, выпускаемой под торговой маркой Audiovector, модель QR5 – самые большие напольные акустические системы в линейке. Это трёхполосная акустика с портом фазоинвертора, направленным в пол.  

 

Фирменная конструкция под названием Q-port позволяет добиться мощного и динамичного баса. За воспроизведение верхних частот отвечает ленточный твитер Gold Leaf AMT 2. НЧ-динамик с диффузором из алюминиево-алмазного «сэндвича» и мощным сдвоенным магнитом работает в поршневом режиме без заметных искажений, довольно часто встречающихся в излучателях с диафрагмами аналогичного типа.

 

Рассеивающая решётка покрыта розовым золотом. Она работает как S-stop фильтр и обеспечивает мягкое комфортное звучание. Акустическая система Audiovector QR5 воспроизводит частоты в диапазоне от 25 Гц до 45 кГц, обладает чувствительностью в 91 дБ и номинальным сопротивлением в 4 Ом. Частоты раздела кроссовера — 400 Гц и 3 кГц. Варианты отделки корпуса колонок: белый матовый (White Silk), чёрный лак (Black Piano), шпон ореха (Dark Walnut).

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