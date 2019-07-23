23.07.2019 14:30

Новый флагман серии акустических систем QR, выпускаемой под торговой маркой Audiovector, модель QR5 – самые большие напольные акустические системы в линейке. Это трёхполосная акустика с портом фазоинвертора, направленным в пол.



Фирменная конструкция под названием Q-port позволяет добиться мощного и динамичного баса. За воспроизведение верхних частот отвечает ленточный твитер Gold Leaf AMT 2. НЧ-динамик с диффузором из алюминиево-алмазного «сэндвича» и мощным сдвоенным магнитом работает в поршневом режиме без заметных искажений, довольно часто встречающихся в излучателях с диафрагмами аналогичного типа.



Рассеивающая решётка покрыта розовым золотом. Она работает как S-stop фильтр и обеспечивает мягкое комфортное звучание. Акустическая система Audiovector QR5 воспроизводит частоты в диапазоне от 25 Гц до 45 кГц, обладает чувствительностью в 91 дБ и номинальным сопротивлением в 4 Ом. Частоты раздела кроссовера — 400 Гц и 3 кГц. Варианты отделки корпуса колонок: белый матовый (White Silk), чёрный лак (Black Piano), шпон ореха (Dark Walnut).