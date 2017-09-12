Одно из усовершенствований – возможность точной настройки фонокорректора под конкретный картридж (импеданс и емкость); для этого в нижней части устройства имеются Dip-переключатели. Выбрать тип картриджа – MM или MC – как и прежде, можно с помощью переключателя на задней панели устройства.