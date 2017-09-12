Новый фонокорректор Vincent PHO-701
Ламповый фонокорректор PHO-701 – новая модель в линейке продукции немецкого бренда Vincent, созданная на базе чрезвычайно успешного PHO-700.
Одно из усовершенствований – возможность точной настройки фонокорректора под конкретный картридж (импеданс и емкость); для этого в нижней части устройства имеются Dip-переключатели. Выбрать тип картриджа – MM или MC – как и прежде, можно с помощью переключателя на задней панели устройства.
Добавлен USB выход – теперь любой виниловый проигрыватель можно подключить к компьютеру для оцифровки записей с пластинок.
Как и предыдущая модель, у фонокорректора PHO-701 имеется внешний блок питания. Тщательное проектирование схем электроснабжения позволяет избежать паразитных наводок и шумов. Характер звука определяет лампа 12AU7, которая работает как двойной триод.
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