Новый Full HD проектор Optoma HD27

27.09.2016 10:00 Проектор Optoma HD27, обеспечивающий разрешение картинки 1080p, станет отличной основой для современной системы домашних развлечений.



Проектор HD27 jимеет контрастность изображения 25 000:1, яркость: 3200 ANSI лм и проекционное отношение: 1.48 - 1.62:1. Режим Gaming Mode оптимизирует настройки проектора для достижения минимального времени отклика при сохранении максимального уровня контрастности и яркости цвета - для наилучшего захвата и максимальной детализации. Потрясающая цветопередача с технологией Amazing Colour гарантирует точное соответствие международному стандарту Rec. 709.



Благодаря встроенному динамику и двум входам HDMI проектор HD27 прост и удобен в установке и использовании. Предусмотрена возможность прямого подключения к смартфону или планшетному компьютеру; эта функция удобна для игр, просмотра потокового видео и фотографий сразу на большом экране. Проектор совместим с Optoma WHD200, беспроводная передача видео контента на расстоянии до 20 метров в любой комнате.



Optoma HD27 имеет небольшой вес (2.5 кг) и компактные размеоы - его удобно брать с собой к друзьям или на дачу. Связанные новости: Легко и просто с Optoma - 31.08.2016 17:00 Самые сложные инсталляции с проектором Optoma WU416 - 18.07.2016 12:00 Проектор линейки ProScene - Optoma WU630 - 23.05.2016 10:00 Вернуться к списку новостей