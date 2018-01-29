Новый год с новыми Beoplay
Начало нового 2018 года компания Bang & Olufsen «отметила» выпуском двух флагманских моделей наушников Beoplay H8i и Beoplay H9i. Впервые новинки были представлены поклонникам бренда на выставке CES, которая прошла в Лас-Вегасе (США) в январе.
Модель Beoplay H9i – не что иное, как обновленные наушники H9. Она обеспечивает лучшее шумоподавление в «голосовом» диапазоне 300-800 Гц и оснащена более ёмкой батареей, чем предыдущая версия. Стали лучше звучать и наушники H8i; кроме того, они лучше передают речь и способны работать ещё дольше, до 30 часов с включённой функцией шумоподавления и до 45 часов с отключённой. Предусмотрено одновременное подключение к двум источникам.
Обе модели при необходимости отключают на время функции шумоизоляции и воспроизведения, предоставляя пользователю возможность услышать, что происходит вокруг. Воспроизведение также автоматически останавливается, когда наушники снимаются с головы, и автоматически включаются, если их снова надеть.
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