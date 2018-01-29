ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

Новый год с новыми Beoplay


29.01.2018 13:20

 

 

Начало нового 2018 года компания Bang & Olufsen «отметила» выпуском двух флагманских моделей наушников Beoplay H8i и Beoplay H9i. Впервые новинки были представлены поклонникам бренда на выставке CES, которая прошла в Лас-Вегасе (США) в январе.

 

Модель Beoplay H9i – не что иное, как обновленные наушники H9. Она обеспечивает лучшее шумоподавление в «голосовом» диапазоне 300-800 Гц и оснащена более ёмкой батареей, чем предыдущая версия. Стали лучше звучать и наушники H8i; кроме того, они лучше передают речь и способны работать ещё дольше, до 30 часов с включённой функцией шумоподавления и до 45 часов с отключённой. Предусмотрено одновременное подключение к двум источникам.

 

Обе модели при необходимости отключают на время функции шумоизоляции и воспроизведения, предоставляя пользователю возможность услышать, что происходит вокруг. Воспроизведение также автоматически останавливается, когда наушники снимаются с головы, и автоматически включаются, если их снова надеть. 

Связанные новости:
 Bang & Olufsen: звёзды сошлись в «Зарядье» - 13.10.2017 14:55
 Bang & Olufsen: активные High End акустические системы BeoLab 50 - 16.08.2017 17:20
 B&O: впечатляющий финал - 22.02.2017 14:03
 Теплая зима с Bang & Olufsen Cool Modern Collection - 30.01.2017 12:00
 Телевизор Vision Horizon от B&O - 12.10.2016 17:00
 Инопланетный стиль B&O серии BeoSound - 30.09.2016 10:00
 Дубовые ламели Bang & Olufsen BeoVision 14 - 17.08.2016 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007