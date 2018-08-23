Новый комплект от dARTS Theater

23.08.2018 12:40 На выставке CEDIA 2018 будет показан комплект акустических систем для домашнего кинотеатра от dARTS Theater – бренда, принадлежащего компании MSE Audio. Новинка представляет собой систему, легко адаптируемую к требованиям того или иного помещения. Комплект рассчитан на применение в неидеальных условиях обычной жилой комнаты, например, гостиной. Отличительной особенностью громкоговорителей, выпускаемых под торговой маркой dARTS Theater, является обязательная предпродажная калибровка и настройка. После установки инсталлятор осуществляет повторную калибровку, используя приложение Audyssey, что позволяет устранить нежелательное «влияние» особенностей помещения на звучание динамиков. Акустические системы dARTS Theater нового формата можно устанавливать путём настенного монтажа или использовать скрытую установку. Использование этих колонок позволяет их владельцу избежать трат на домашний кинозал: разработчики утверждают, что звук кинотеатрального качества будет и в гостиной. Связанные новости: dARTS Theater: новый бренд акустических систем для домашнего кинотеатра - 19.05.2017 12:00 Вернуться к списку новостей