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Новый конкурс от Samsung


29.06.2018 12:30

 

 

Компания Samsung Electronics и он-лайн издание об архитектуре и дизайне Dezeen объявляют очередной конкурс. Его призовой фон составит 29500 Евро, а победитель получит главный приз в размере 8000 Евро.

 

Цель конкурса – создать новые фоны для интерьерного режима Ambient QLED телевизоров Samsung. Он даёт возможность избежать скучного чёрного экрана, который нарушает визуальную гармонию интерьера, когда телевизор выключен. При использовании режима Ambient на экране могут отображаться любые изображение или полезная информация, например, прогноз погоды или время.  

 

Для участия в конкурсе следует выбрать один из четырёх фонов, предоставленных Samsung, и разработать на его основе новый дизайн. При создании фона следует учитывать его сочетание с окружающей средой (обстановкой) и интеграцию в интерьер, а также время суток, когда режим будет использоваться. Каждый проект должен сопровождаться обоснованием предложенного решения. Принципиально новые идеи без оглядки на существующие варианты также приветствуются. 

 

Конкурс продлится до 3 августа. Кроме первого призового места предусмотрены ещё два с вознаграждением в 3000 евро. Меньшие денежные суммы также получат авторы семи работ, вошедших в шорт-лист (по 1500 евро), и пять финалистов из лонг-листа (1000 евро). Участие бесплатное, ограничения по возрасту – от 18 лет, обязательно владение английским языком.

 

Аналогичный конкурс прошёл в 2017 году; тогда Samsung и Dezeen предложили желающим проявить свои творческие способности разработать дизайн стоек для линейки QLED телевизоров Samsung. В нём приняли участие 1200 человек.

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