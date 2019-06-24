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Новый Luxus от Stewart Filmscreen


24.06.2019 11:35

 

 

Компания Stewart Filmscreen осуществила редизайн проекционных экранов Luxus. Экраны модели Luxus Classic Model A стали тише, их проще установить; есть еще несколько усовершенствований.  

 

Классическая выдвижная модель A серии Luxus – одна из самых популярных в ассортименте Stewart Filmscreen. Теперь она обзавелась более изящным корпусом и более тихим мотором. Максимальная ширина экрана, доступная для заказа, составляет чуть более четырёх метров. Выбрать её может любой официальный дилер Stewart Filmscreen на сайте компании, где появился новый инструмент для конфигурирования системы и расчёта её стоимости. Выбрать можно и материал, из которого будет изготовлено полотно экрана (более 25 видов) – в зависимости от особенностей помещения, в котором экран будет установлен и целей, в которых он будет использоваться (конференц-зал, учебная аудитория, домашний кинотеатр).

 

Появились боковые заглушки новых цветов, соответствующие цвету корпуса: чёрные, белые или из шлифованного алюминия. Усовершенствована система натяжения полотна: она гарантирует идеально ровную поверхность и годами не требует коррекции.

 

Процесс монтажа значительно упростился: он займёт всего несколько минут. Это стало возможным благодаря новой системе настенных и потолочных креплений. Ещё одно новшество – возможность замены неисправных мотора или ролика без демонтажа экрана. Если раньше их нужно было возвращать производителю и ждать замены, теперь поменять неисправные детали может сам инсталлятор.

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