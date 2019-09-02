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Новый ременной проигрыватель от Audio-Technica


02.09.2019 15:55

 

 

В российских специализированных салонах появилась в продаже новая модель винилового проигрывателя с ременным приводом и полностью ручным управлением Audio-Technica AT-LPW30TK.

 

Корпус проигрывателя сделан из устойчивого к резонансу МДФ, что обеспечивает мелодичное звучание, и имеет отделку под тиковое дерево. LPW30TK поддерживает две скорости воспроизведения, 33 1/3 и 45 оборотов в минуту, оснащается встроенным отключаемым фонокорректором и прямым алюминиевым тонармом с функцией регулировки прижимной силы и картриджем с двумя подвижными магнитами AT-VM95C: он обеспечивает превосходное разделение каналов и полностью совместим с любой иглой линейки AT-VM95. Это означает, что, купив проигрыватель Audio-Technica AT-LPW30TK, его владелец получает самые широкие возможности для его последующей модернизации. Наличие креплений позволяет установить звукосниматель без каких-либо усилий – достаточно двух болтов, входящих в комплект поставки.

 

В комплекте с проигрывателем идёт сменный RCA кабель: с его помощью можно напрямую подключить «вертушку» к имеющейся аудиосистеме. Рекомендованная розничная цена новинки на российском рынке составляет 28990 рублей.

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