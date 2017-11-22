Рассчитанный в первую очередь на пользователей продукции компании, новый онлайн ресурс предлагает им готовые решения, рассказывая о возможностях продукции URC. В центре внимания – новый Total Control 2.0, высокоэффективная система автоматизации с широчайшими возможностями индивидуальной настройки и усовершенствованным пользовательским интерфейсом.

Один из разделов сайта посвящён управляющим устройствам – сенсорным панелям, обучаемым пультам дистанционного управления и настенным кнопочным пультам, а также возможностям управления домашней электроникой с помощью голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant и мобильных приложений для смартфонов.