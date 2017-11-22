ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Новый сайт Universal Remote Control


22.11.2017 14:32

 

 

Производитель решений для домашней автоматизации компания URC (Universal Remote Control) запустила новый сайт.

 

Рассчитанный в первую очередь на пользователей продукции компании, новый онлайн ресурс предлагает им готовые решения, рассказывая о возможностях продукции URC. В центре внимания – новый Total Control 2.0, высокоэффективная система автоматизации с широчайшими возможностями индивидуальной настройки и усовершенствованным пользовательским интерфейсом.

 

Один из разделов сайта посвящён управляющим устройствам – сенсорным панелям, обучаемым пультам дистанционного управления и настенным кнопочным пультам, а также возможностям управления домашней электроникой с помощью голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant и мобильных приложений для смартфонов.

Связанные новости:
 Universal Remote Control: конкурс для инсталляторов - 04.08.2017 17:00
 URC: новые модели и интеграция с Amazon Alexa - 03.03.2017 13:00
 Эксклюзивный дистрибьютор URC на территории России - 10.11.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007