Новый сервер Kaleidescape 1U+
Новинка от Kaleidescape – это, по сути, всё тот же хорошо известный сервер 1U, но, по уверениям производителя, значительно более надёжный. В максимальной комплектации (30 ТБ) он позволяет хранить до 800 Blu-ray фильмов и до 4500 обычных DVD; версия «попроще» (18 ТБ) – 484 и 2700 фильмов соответственно.
Конструктивно 1U+ мало чем отличается от предшественника – те же дизайн, комплект разъёмов для подключения и пользовательский интерфейс. Однако использование блока питания нового типа позволяет значительно увеличить среднее время безотказной работы устройства.
Возможности Kaleidescape 1U+ по одновременной «раздаче» контента – до 15 зон для видео, записанного на Blu-ray дисках, и до 50 зон – для DVD и аудио. Кроме того, он позволяет одновременно импортировать до 4 фильмов.
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