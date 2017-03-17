ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Новый сервер Kaleidescape 1U+


17.03.2017 13:08

 

 

Новинка от Kaleidescape – это, по сути, всё тот же хорошо известный сервер 1U, но, по уверениям производителя, значительно более надёжный. В максимальной комплектации (30 ТБ) он позволяет хранить до 800 Blu-ray фильмов и до 4500 обычных DVD; версия «попроще» (18 ТБ) – 484 и 2700 фильмов соответственно. 

 

Конструктивно 1U+ мало чем отличается от предшественника – те же дизайн, комплект разъёмов для подключения и пользовательский интерфейс. Однако использование блока питания нового типа позволяет значительно увеличить среднее время безотказной работы устройства.

 

Возможности Kaleidescape 1U+ по одновременной «раздаче» контента – до 15 зон для видео, записанного на Blu-ray дисках, и до 50 зон – для DVD и аудио. Кроме того, он позволяет одновременно импортировать до 4 фильмов.

Связанные новости:
 Видеосервер Kaleidescape Cinema One: еще стильнее, еще доступнее - 13.08.2013 10:00
 Kaleidescape - трогательная забота о детях - 28.09.2010 07:00
 Мини-система Kaleidescape KSYSTEM-120 - 13.04.2009 21:53
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007