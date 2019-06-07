07.06.2019 11:25

Российская сеть re:Store, объединяющая более 85 магазинов, в которых продаётся продукция Apple, объявила о создании re:Store home («умный дом»), персонализированного сервиса по автоматизации жилых и коммерческих помещений.



Как и другие инсталляционные компании, re:Store обещает возможность управления инженерными сетями и бытовыми приборами со смартфона или планшета, индивидуальные настройки, полный контроль над установленной системой и удобство её использования. В перечне новых возможностей, которые открываются перед покупателями нового вида услуг – управление освещением, в том числе сценарное; новый уровень безопасности квартиры, дома или офиса; создание комфортного микроклимата – с дистанционными управлением его параметрами – с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Работы по «интеллектуализации» могут проводиться как на этапе строительства и ремонта, так и в старых квартирах и домах.



Сотрудники re:Store осуществляют установку системы, её настройку и запуск, следят за исправностью установленных компонентов и проводят обучение пользователей. Заявку на создание интеллектуальной системы домашней автоматизации можно разместить на сайте компании.