Sonos показал принципиально новую модель усилителя Sonos Amp: он работает с традиционными проводными колонками и практическими любыми источниками звука, интегрируя громкоговорители в единую беспроводную домашнюю аудио систему.

Усилитель вдвое мощнее предыдущей модели, поддерживает Apple AirPlay 2 и более ста потоковых сервисов, оснащён портом HDMI Arc для подключения ТВ. Мощность новинки – 125 Вт на канал, максимальное количество подключаемых акустических систем – 4; устройство можно установить в стандартную монтажную стойку для аудио-видео компонентов.

Официальная мировая премьера состоится в феврале будущего года, а с декабря нынешнего усилитель можно будет купить в США и Канаде – он будет доступен только для профессиональных инсталляторов по цене 599 долларов США.