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Новый усилитель Sonos Amp


30.08.2018 12:00

 

 

Sonos показал принципиально новую модель усилителя Sonos Amp: он работает с традиционными проводными колонками и практическими любыми источниками звука, интегрируя громкоговорители в единую беспроводную домашнюю аудио систему.

 

Усилитель вдвое мощнее предыдущей модели, поддерживает Apple AirPlay 2 и более ста потоковых сервисов, оснащён портом HDMI Arc для подключения  ТВ. Мощность новинки – 125 Вт на канал, максимальное количество подключаемых акустических систем – 4; устройство можно установить в стандартную монтажную стойку для аудио-видео компонентов. 

 

Официальная мировая премьера состоится в феврале будущего года, а с декабря нынешнего усилитель можно будет купить в США и Канаде – он будет доступен только для профессиональных инсталляторов по цене 599 долларов США.

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