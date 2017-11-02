Крошечная колонка – её размеры всего 6 х 6 х 6 см – может похвастаться богатым функционалом: она воспроизводит музыку с мобильных устройств по Bluetooth, а также может запустить плейлист, записанный на USB-флешку или карту microSD. Предусмотрена возможность проводного подключения к источнику звука. В компактный громкоговоритель встроен FM-приемник, а в качестве элемента декора используется переливающаяся разноцветная подсветка по периметру корпуса. Выходная мощность колонки – 3 Вт, а радиус действия – до 10 м.