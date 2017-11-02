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Ну очень маленький SVEN PS-47


02.11.2017 20:50

 

 

Новинка от компании SVEN – миниатюрная, но очень громкая и функциональная аудио система с подсветкой PS-47.

 

Новая портативная акустическая система SVEN PS-47 уверенно справляется с музыкой разных стилей. Это устройство вполне можно использовать, чтобы организовать небольшую дискотеку комнатного формата. 

 

Крошечная колонка – её размеры всего 6 х 6 х 6 см – может похвастаться богатым функционалом: она воспроизводит музыку с мобильных устройств по Bluetooth, а также может запустить плейлист, записанный на USB-флешку или карту microSD. Предусмотрена возможность проводного подключения к источнику звука. В компактный громкоговоритель встроен FM-приемник, а в качестве элемента декора используется переливающаяся разноцветная подсветка по периметру корпуса. Выходная мощность колонки – 3 Вт, а радиус действия – до 10 м.

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