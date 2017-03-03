Это самый мощный и эффективный на сегодня продукт из данной линейки, с упрощённой процедурой настройки и диагностики. Он позволяет одновременно воспроизводить аудио контент, полученный из трёх независимых источников, в трёх зонах (помещениях). Возможность установить устройство в монтажный шкаф даёт дополнительную свободу действий инсталляторам, а сенсорный экран с подсветкой облегчает процесс настройки и обслуживания. На экране отображается статус системы, название активной зоны, а также информация о конфигурации.