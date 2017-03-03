ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Nuvo: мультизонный проигрыватель P4300


03.03.2017 17:54

 

 

Новинка от Nuvo, представленная на ISE 2017 – мультизонный монтируемый в стойку проигрыватель P4300, предназначенный для использования в составе системы Player Portfolio. 

 

Это самый мощный и эффективный на сегодня продукт из данной линейки, с упрощённой процедурой настройки и диагностики. Он позволяет одновременно воспроизводить аудио контент, полученный из трёх независимых источников, в трёх зонах (помещениях). Возможность установить устройство в монтажный шкаф даёт дополнительную свободу действий инсталляторам, а сенсорный экран с подсветкой облегчает процесс настройки и обслуживания. На экране отображается статус системы, название активной зоны, а также информация о конфигурации. 

 

В качестве источников аудиоконтента могут использоваться интегрированные в сеть ПК, портативные устройства – смартфоны или планшеты (iOS или Android) или потоковые сервисы (Spotify, Napster, SiriusXM и др.).

Связанные новости:
 Legrand представляет настольные акустические системы Nuvo - 21.02.2017 12:49
 Плеер-предусилитель Nuvo P300 – расширяя возможности - 04.02.2015 10:00
 Беспроводной проигрыватель NuVo P100 со встроенным усилителем - 26.12.2012 09:00
 NuVo Technologies представляет новый двойной радиотюнер T2FAM - 29.04.2009 21:22
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007