Nuvo: мультизонный проигрыватель P4300
Новинка от Nuvo, представленная на ISE 2017 – мультизонный монтируемый в стойку проигрыватель P4300, предназначенный для использования в составе системы Player Portfolio.
Это самый мощный и эффективный на сегодня продукт из данной линейки, с упрощённой процедурой настройки и диагностики. Он позволяет одновременно воспроизводить аудио контент, полученный из трёх независимых источников, в трёх зонах (помещениях). Возможность установить устройство в монтажный шкаф даёт дополнительную свободу действий инсталляторам, а сенсорный экран с подсветкой облегчает процесс настройки и обслуживания. На экране отображается статус системы, название активной зоны, а также информация о конфигурации.
В качестве источников аудиоконтента могут использоваться интегрированные в сеть ПК, портативные устройства – смартфоны или планшеты (iOS или Android) или потоковые сервисы (Spotify, Napster, SiriusXM и др.).
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