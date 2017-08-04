Nyne: портативные Bluetooth-колонки из Силиконовой долины

04.08.2017 11:00 На российском рынке появились четыре новинки американского бренда Nyne. Для продукции компании характерны брутальный внешний вид, повышенная прочность и надёжность сборки, а также устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Новые модели, доступные с начала августа российским покупателям – это переносные Bluetooth-колонки EDGE, REBEL и ROCK из серии X, а также акустическая система BASSPRO (серия C), предназначенная для использования в закрытых помещениях. Колонка Edge – самая миниатюрная из новинок. Радиус действия Bluetooth – до 10 м, а заряда аккумулятора хватает на 15 часов работы. В защищённый от влаги и прямого попадания водяных струй корпус встроен многорежимный светодиодный фонарь. Колонка оснащена микрофоном для громкой связи; в комплект поставки входит универсальное крепление на руль велосипеда. Различие между моделями REBEL и ROCK – только в их мощности (и, естественно, цене), 60 Вт и 40 Вт соответственно. Радиус действия Bluetooth 4.0 составляет 30 метров, колонка может работать без подзарядки до 12 часов; мобильное зарядное устройство – в комплекте. Коэффициент защиты IPX3. Есть встроенный микрофон для громкой связи, NFC AUX-вход и AUX-выход. Колонка BASSPRO является усовершенствованная версией флагмана Nyne, модели Bass. Она обеспечивает улучшенное качество звучания 2.1 и имеет расширенный радиус беспроводного приёма (до 30 м). Корпус защищён от брызг (IPX4), кнопки подсвечены, есть микрофон для громкой связи и встроенный NFC-модуль, а также AUX-вход и AUX-выход. Заряда аккумулятор хватает до 12 часов; мобильное зарядное устройство входит в комплект поставки. Связанные новости: Яркая жизнь с NYNE - 10.02.2015 10:00 Аудиосистемы Nyne NB200, NB230 и NB250 освободят вас от проводов - 18.01.2013 08:55 Вернуться к списку новостей