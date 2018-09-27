О, Steinway Lyngdorf!

27.09.2018 15:45 Компания Steinway & Sons показала на выставке CEDIA Expo свою последнюю разработку, двухполосную напольную акустическую систему O. Особенность новинки – довольно скромные для продукции бренда габариты. Достичь этого удалось благодаря тому, что басовый динамик «вынесен» в slave-колонку. Производитель рекомендует использовать O в качестве surround-канала или в составе стерео пары. Колонка может служить альтернативой настенным моделям: она компактна и для неё легко найти место в любом помещении. При разработке новой модели были использованы технологии и компоненты, применяемые во флагманских громкоговорителях Steinway Lyngdorf, в том числе «пищалка»-трансформер Air Motion и 6-дюймовый среднечастотный динамик с большим неодимовым магнитом. За басы отвечает 8-дюймовый драйвер, установленный в slave-колонке. Связанные новости: Steinway Lyngdorf и Samsung стали ближе… - 13.06.2018 13:51 Вернуться к списку новостей