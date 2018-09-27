ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

О, Steinway Lyngdorf!


27.09.2018 15:45

 

 

Компания Steinway & Sons показала на выставке CEDIA Expo свою последнюю разработку, двухполосную напольную акустическую систему O. Особенность новинки – довольно скромные для продукции бренда габариты. Достичь этого удалось благодаря тому, что басовый динамик «вынесен» в slave-колонку. 

 

Производитель рекомендует использовать O в качестве surround-канала или в составе стерео пары. Колонка может служить альтернативой настенным моделям: она компактна и для неё легко найти место в любом помещении.

 

При разработке новой модели были использованы технологии и компоненты, применяемые во флагманских громкоговорителях Steinway Lyngdorf, в том числе «пищалка»-трансформер Air Motion и 6-дюймовый среднечастотный динамик с большим неодимовым магнитом. За басы отвечает 8-дюймовый драйвер, установленный в slave-колонке.

Связанные новости:
 Steinway Lyngdorf и Samsung стали ближе… - 13.06.2018 13:51
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007