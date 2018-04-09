Обновление линейки усилителей Vincent

09.04.2018 11:20 Немецкий производитель усилителей Vincent обновляет модельный ряд. Некоторые изменения коснулись гибридного интегрального стереоусилителя класса A Vincent SV-237MK из серии tubeLine. В целом конструкция усилителя не подверглась значительным переделкам: Vincent SV-237 – один из лучших в своей ценовой категории. Версия SV-237MK отличается от предыдущей наличием оптического и коаксиального цифровых входов – они заменили USB-порт. Кроме того, добавлен выход на наушники. В секции предусилителя Vincent SV-237MK используются российские лампы типа 6N1P. Они обеспечивают тёплое и естественное звучание. Сочетание усилителя и акустических систем высокого уровня даёт неизменно превосходное качество воспроизведения, без шумов и помех. Выходная мощность устройства (RMS): 2 x 250 Вт / 4 Ом, 2 x 150 Вт / 8 Ом, 2 x 10 Вт / 8 Ом, класс A. Соотношение сигнал/шум: >82,8 дБ. Связанные новости: Новый фонокорректор Vincent PHO-701 - 12.09.2017 11:31 Новые гибридные усилители Vincent - 05.10.2015 10:00 Вернуться к списку новостей