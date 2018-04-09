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Обновление линейки усилителей Vincent


09.04.2018 11:20

 

 

Немецкий производитель усилителей Vincent обновляет модельный ряд. Некоторые изменения коснулись гибридного интегрального стереоусилителя класса A Vincent SV-237MK из серии tubeLine.

 

В целом конструкция усилителя не подверглась значительным переделкам: Vincent SV-237 – один из лучших в своей ценовой категории. Версия SV-237MK отличается от предыдущей наличием оптического и коаксиального цифровых входов – они заменили USB-порт. Кроме того, добавлен выход на наушники. 

 

В секции предусилителя Vincent SV-237MK используются российские лампы типа 6N1P. Они обеспечивают тёплое и естественное звучание. Сочетание усилителя и акустических систем высокого уровня даёт неизменно превосходное качество воспроизведения, без шумов и помех. Выходная мощность устройства (RMS): 2 x 250 Вт / 4 Ом, 2 x 150 Вт / 8 Ом, 2 x 10 Вт / 8 Ом, класс A. Соотношение сигнал/шум: >82,8 дБ. 

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