15.07.2019 16:57

Компания Barco представила обновлённые модели линейки UDX, видеопроекторы UDX-W40, UDX-U40 и UDX-4K40. Они обладают увеличенной мощностью светового потока (до 40 тысяч люмен в модели UDX-W40) и ресурсом работы 20 тысяч часов.



Столь высокие показатели яркости в сравнительно компактном корпусе оказалось возможным реализовать благодаря применению лазерно-фосфорного источника света. Использование проекторов серии UDX позволяет существенно сэкономить на логистике и упрощает инсталляцию: обновлённые модели имеют расширенные установочные возможности с функцией коррекции геометрии изображения и совместимы с фирменными объективами серии TDL+. Их можно с успехом использовать в многопроекторных инсталляциях: бесшовное стабильное изображение достигается благодаря технологии FLEX2, которая позволяет сохранять и экспортировать основные настройки проекторов.



Все модели – трёхчиповые (DLP) и различаются разрешением: UDX-W40 – WUXGA (1920x1200), UDX-U40 – UXGA (1600x1200) и UDX-4K40 – 4K (4096x2160). Показатель естественной контрастности изображения 2000:1; технология Constant Light Output гарантирует сохранение постоянной яркости и цветопередачи на протяжении длительного времени без необходимости калибровки. Видеопроекторы оснащаются мощным видеопроцессором с технологией Single Step Processing – он обеспечивает минимально возможное время обработки сигнала. Для демонстрации трёхмерного видео реализована возможность синхронизации с активными 3D-очками и функция показа 3D с двойной вспышкой и частотой кадров до 200 Гц в моделях UDX-W40 и UDX-U40 и до 240 Гц в модели UDX-4K40.