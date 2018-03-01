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Обновлённая серия Jamo Studio 8


01.03.2018 14:14

 

 

К своему 50-летию компания Jamo выпустила новое поколение акустических систем серии Studio. В линейке 8 моделей: три напольных громкоговорителя (S 809, S 807 и S 805), два полочника (S 803 и S 801) и сабвуфера (S 810 SUB и S 808 SUB), две модели АС центрального канала (S 83 CEN и S 81 CEN) и колонка, сертифицированная под Dolby Atmos  (S 8 ATM) .

 

В громкоговорителях серии Studio 8 используются мягкие купольные твитеры с фирменной технологией WaveGuide и вуферы из алюминизированного поливолокна. На передней панели всех напольных моделей и «старшей» полочной имеются порты фазоинвертора. На верхней части своих корпусов моделей S 809, S 807 и S 803 предусмотрены металлические разъёмы для подключения акустических систем Atmos; в свою очередь у S 8 ATM есть специальные металлические ножки для установки в разъёмы. Дополнительное соединение акустическими кабелями не требуется. Декоративные решётки напольных S 809 и S 807 регулируются по высоте для выравнивания с передней частью S 8 ATM; таким образом, все соединения незаметны.

 

Варианты отделки корпуса новых акустических систем Jamo Studio 8 – белый с серыми грилями, чёрный и орех; в двух последних вариантах колонки комплектуются защитными решётками тёмно-серого цвета. В России модели новой серии появятся в продаже с марта 2018 года.

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