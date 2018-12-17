Домашняя техника Очень тихий NEC

17.12.2018 07:00 Компания NEC Display Solutions представила две новые модели лазерных проектора с разрешением WXGA и WUXGA. Проекторы P525WL и P525UL имеют очень низкий уровень шума, всего 22 дБ – даже настенные часы издают гораздо более громкие звуки. Благодаря своей надёжности и бесшумности устройства серии P525 отлично подходят для проведения презентаций. Они поддерживают входной сигнал высокого разрешения 4K с частотой обновления в 30 Гц. Лазерный источник света яркостью 5000 ANSI люмен рассчитан на 20 тысяч часов работы. Оптический лазерный механизм полностью герметичен, поэтому замена ламп или фильтров не требуется на протяжении всего срока эксплуатации проектора. Встроенная функция MultiPresenter обеспечивает возможность проведения беспроводных презентаций. Более того, на один экран можно одновременно вывести изображение нескольких (до 16) устройств. Предусмотрена опциональная поддержка Wi-Fi. Специальная настройка проекторов перед началом работы не нужна. Потребляемая мощность – 330 Вт. Связанные новости: NEMOSKVA, а Санкт-Петербург… - 21.11.2018 12:15 NEC запускает After Swap Services - 07.09.2018 08:00 Вернуться к списку новостей