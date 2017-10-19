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Очередное поглощение: Martin Audio


19.10.2017 13:46

 

 

Частная фирма Transom Capital Group (США) объявила о приобретении компании LOUD Technology, Inc.

 

Новое юридическое лицо, образовавшееся в результате поглощения, будет осуществлять свою деятельность под названием LOUD Audio, LLC. Помимо Martin Audio, в группу LOUD Audio входят бренды Mackie (профессиональное аудиооборудование), Eastern Acoustic Works (EAW, акустические системы), а также Ampeg.

 

Проектирование и производство выпускаемой под этими торговыми марками продукции осуществляется в США, Великобритании, Канаде и Китае. Представитель Transom Capital заявил, что благодаря финансовым вложениям для вышеупомянутых брендов «наступит новая эра товарных инноваций».

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