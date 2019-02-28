Технические специалисты Национального театра в сотрудничестве с экспертами в области языка и речи разработали технологию Open Access Smart Capture и создали интуитивный интерфейс, позволяющий зрителям настраивать размер шрифта, цвет и расположение титров. Продолжается работа и над программным обеспечением, которое позволит генерировать титры в режиме реального времени; это даст зрителям с нарушениями слуха возможность посещать не только спектакли, но и другие мероприятия – творческие встречи, курсы и пр.