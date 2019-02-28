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Очки для слабослышащих?


28.02.2019 11:25

 

 

Компания Epson заключила соглашение с Национальным театром Великобритании о поставке видеоочков дополненной реальности Moverio BT-350. На дисплеи очков выводятся синхронизированные с постановкой титры и транскрипции звуков.

 

Технические специалисты Национального театра в сотрудничестве с экспертами в области языка и речи разработали технологию Open Access Smart Capture и создали интуитивный интерфейс, позволяющий зрителям настраивать размер шрифта, цвет и расположение титров. Продолжается работа и над программным обеспечением, которое позволит генерировать титры в режиме реального времени; это даст зрителям с нарушениями слуха возможность посещать не только спектакли, но и другие мероприятия – творческие встречи, курсы и пр.

 

По некоторым оценкам, в Великобритании насчитывается 11 миллионов людей с нарушениями слуха, и их количество постоянно растёт. Новый сервис позволит им вести более насыщенную жизнь.

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