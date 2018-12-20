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Очумелые ручки по южно-корейски


20.12.2018 07:00

 

 

Бренд из Южной Кореи Intermono – попытка его создателей сделать современные технологии более близкими и понятными людям. Первый шаг в этом направлении – набор-конструктор WoW.

 

WoW – это комплект заготовок для создания Bluetooth-громкоговорителя, который любой желающий может изготовить собственными руками. В него входят: шесть листов 9-мм фанеры, два 3-дюймовых динамика мощностью 10 Вт каждый, усилительный модуль Bluetooth 4.0, аналоговый VU-измеритель и прочие элементы, а также руководство по сборке. Размеры колонки в готовом виде: 300 х 140 х 110 мм. Громкоговоритель может работать от элементов питания AA, но производитель рекомендует использовать проводное подключение. Для этого необходим адаптер на 12 В, который придётся покупать самостоятельно. 

 

Intermono предлагает несколько вариантов отделки колонки. Для создания уникальных рисунков компания приглашает художников, известных и не очень. Всего производитель планирует выпустить 200 наборов с разной расцветкой (пока, правда, продано всего 36 комплектов). Купить набор «сделай сам» можно за 7500 рублей (без учёта стоимости доставки). Понятно, что ожидать хорошего звука от такого устройства не имеет смысла, но покупателям нравится сама идея: ярко, красочно, забавно, да ещё и нужно приложить некоторые усилия, чтобы получить результат.

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