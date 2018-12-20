20.12.2018 07:00

Бренд из Южной Кореи Intermono – попытка его создателей сделать современные технологии более близкими и понятными людям. Первый шаг в этом направлении – набор-конструктор WoW.

WoW – это комплект заготовок для создания Bluetooth-громкоговорителя, который любой желающий может изготовить собственными руками. В него входят: шесть листов 9-мм фанеры, два 3-дюймовых динамика мощностью 10 Вт каждый, усилительный модуль Bluetooth 4.0, аналоговый VU-измеритель и прочие элементы, а также руководство по сборке. Размеры колонки в готовом виде: 300 х 140 х 110 мм. Громкоговоритель может работать от элементов питания AA, но производитель рекомендует использовать проводное подключение. Для этого необходим адаптер на 12 В, который придётся покупать самостоятельно.