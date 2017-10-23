Ежегодно выпускается ограниченное количество аппаратов каждой модели: компания делает ставку не на объёмы продаж, а на качество комплектующих и сборки. Главный разработчик и владелец компании Андреас Хоффман утверждает, что оптимальная схема лампового усилителя давно отработана, и улучшить качество звука можно за счёт периферии, например, блоков питания. В отличие от многих конкурентов Octave Audio использует трансформаторы собственного производства, что во многом определило успех компании в первые годы её существования.