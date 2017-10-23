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Octave Audio: Аудиомания расширяет ассортимент


23.10.2017 15:25

 

 

Аудиомания стала эксклюзивным дистрибьютором продукции Octave Audio. Специализация немецкого бренда – высококачественные ламповые усилители класса High End. 

 

Ежегодно выпускается ограниченное количество аппаратов каждой модели: компания делает ставку не на объёмы продаж, а на качество комплектующих и сборки. Главный разработчик и владелец компании Андреас Хоффман утверждает, что оптимальная схема лампового усилителя давно отработана, и улучшить качество звука можно за счёт периферии, например, блоков питания. В отличие от многих конкурентов Octave Audio использует трансформаторы собственного производства, что во многом определило успех компании в первые годы её существования.

 

Одна из последних новинок бренда – а они появляются не так уж часто, – однотактный усилитель V 16 Single Ended (класс А). Он совмещает в себе высококачественный усилитель для наушников и может работать с чувствительной акустикой в диапазоне мощности вплоть до 8 Вт. 

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