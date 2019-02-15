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Офисные проекторы BenQ


15.02.2019 13:00

 

 

Компания BenQ расширяет серию видеопроекторов M7. В нее входят модели, предназначенные для использования в офисах, конференц-залах и пр.

 

В числе главных преимуществ устройств линейки M7 от BenQ – исключительная простота установки и быстрая и эффективная интеграция с используемыми офисными программами, а также совместимость с системами AMX, Crestron, Extron Control.

 

Две новинки серии – офисные HD-проекторы MX731 и MW732 яркостью 4000 ANSI люменов с зумом 1.3. Как и предшествовавшая им модель MH733, они не требуют постоянного обслуживания, имеют  понятный  интерфейс и легко интегрируются в корпоративные IT-системы. Проекторы совместимы с любыми беспроводными устройствами BenQ: это полностью устраняет любые технические трудности с сопряжением компонентов, используемых для проведения презентаций и совещаний.

 

Из прочих полезных функций BenQ MX731 и MW732 стоит отметить USB reader, LAN Display, Wi-Fi Display, обеспечивающих возможность показа «картинки» с любого источника.

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