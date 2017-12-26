Домашняя техника Ограниченная серия Harbeth M40.2

26.12.2017 11:01 К сорокалетнему юбилею бренда британская компания Harbeth выпустила специальную версию акустических систем M40.2. Корпуса колонок отделаны шпоном ореха и эвкалипта; от стандартных громкоговорителей их отличают винтовые клеммы нового поколения от WBT, новые супер-твитеры, использование для внутренней проводки OFC кабеля из бескислородной меди и ряд других усовершенствований. На передней и задней панели каждой колонки расположена небольшая табличка, свидетельствующая об особом статусе громкоговорителя; декоративные решётки-грили на магнитах также украшены «юбилейными» бейджами. Вернуться к списку новостей