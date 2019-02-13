13.02.2019 12:15

Тумба для аудио-видео техники Olis 9650 от компании BDI – универсальное решение, которое может использоваться для установки телевизора и необходимых медиакомпонентов.

Olis 9650 имеет закругленные боковые панели: в сечении тумба представляет собой эллипс. За дверцами, похожими на жалюзи, но открывающимися традиционным способом, находятся отсеки для размещения AV-компонентов. Вся конструкция акустически прозрачна и не препятствует прохождению сигнала пульта дистанционного управления.